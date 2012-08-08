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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 11:54 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元升向1.3000,新西兰元多头部位遭轧仓

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* 昨日波动加剧走势延续至亚洲盘中,澳元/新西兰元来到1.2960上方

* 新西兰元多头部位遭轧仓,受新西兰总理约翰基温和的评论影响

* 目标价在7月/8月跌势的61.8%回档位,即7月区间阻力1.3000

* 稍早的1.2927低点是初步支撑.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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