〔台湾货币市场〕短率大致持稳,各家资金多寡不一但拆借不难寻觅

* 各家资金多寡不均但整体平稳

* 拆款和短票利率持于区间

* 明日韩国央行公布利率决议

记者 李盈蒨

路透台北8月8日电--台湾银行间短期利率周三大致持稳,外商银行资金水位多寡不一,但旬初银行资金调度弹性较大,拆借资金不难寻觅.

资金调度人士表示,出口连续五个月衰退且幅度高于预期,消费者物价指数(CPI)却高居不下,让央行面临两难困境.不过,距9月底理监事会议召开仍有一个多月观察期,目前央行态度没有明显转变,代收隔拆利率维持不变,整体市况安静持稳,申报到期存单也多能续作.

"感觉是有不平均,但整体还是稳稳的."一位外商银行交易人士称.

另外,明早韩国央行将公布利率决议,由于韩国央行7月祭出降息手段后,台湾央行曾连续八日调降代收隔拆利率,让市场对此多所期待.不过,券商交易主管表示,相较于韩国3.00%的基准利率,台湾1.875%的重贴现率没有太多向下空间,而拆款及短票利率也持于低档水位,静观其变可能性较大.

另有银行交易人士表示,央行可能透过收受存单和代收隔拆额度来进行"量"的调控,以营造市场钱多不滥的氛围,不过在现金股利发放结束前,各家资金不均在所难免.

本周还有三家大型企业将陆续发放股利,包括南亚(1303.TW)、矽品(2325.TW) 及台达电(2308.TW).欲浏览更多台湾上市柜公司现金股利发放日期请见[ID:nST0536439]

财政部周二公布7月出口金额较上年同期衰退11.6%,明显劣于市场预估的衰退7.87%,亦为连续五个月出现衰退.因资通讯产品出口持续减少.[ID:nST0536381]

本地时间16:00银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日收在0.386%;区间则落在0.295-0.60%,同于上日.

一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.64%,与上日相同.

**短票利率不变**

短票方面,票券商表示,发票量未见明显起色,而且在大型公司陆续发放现金股利后,民间客户手头充裕多能满足票券商资金缺口,对于银行资金倚赖程度逐渐下降,成交利率大致不变.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.82%,与上日相同;另外,与特定大型公股行库则几无成交.

央行今日存单到期金额2,570.4亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆905.4亿台币,接下来依序为周四732亿及周五2,858亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负159亿台币;累计超额准备为363亿台币,加计前期1%的超额准备为1,805亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率持稳,虽然7月出口表现凄惨,但未见央行有任何宽松举措,在此情形下,RP利率仍维持在既有水准,整体资金状况平平.

一证券商调度人士指出,虽然出口表现差,但通膨问题却令央行陷入两难,预料本月难见央行再调整代收隔拆利率,下月或因要召开第三季理监事会议,届时才有调整机会.

"他(央行)最近冲销的力道还增加呢!"该人士说.

另一银行交易员则称,感觉今日资金平稳,寿险有因应周五公债交割而预先走钱,但无碍于调度.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,与上日相同.

交易商表示,周五有300亿台币的20年公债101/7交割.(完)