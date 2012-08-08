〔印度汇市〕卢比兑美元连续四日上涨,升至三周来新高

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透孟买8月8日电---印度卢比兑美元INR=D2周三盘初升至三周高点,尾随全球热络的冒险氛围,但交易商表示,全球原油价格居高不下,将持续打压卢比.
卢比兑美元一度升至55卢比,为7月18日以来首见.(完)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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