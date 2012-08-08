版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 12:08 BJT

〔标题新闻〕泰国央行称因经济增长接近潜能、信贷增长强劲且货币环境宽松,所以7月未降息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8J80I8]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐