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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 13:18 BJT

〔路透基点〕兆丰商银获授权安排友信国际12亿台币融资案--RLPC

路透香港8月8日电---汤森路透旗下基点报导援引银行界消息人士称,兆丰国际商银已获得授权安排友信国际相当于12亿台币(4,000万美元)的三年期融资案.

下周将有一场至苏州厂区实地参访的行程.

本项贷款料将包含一个美元贷款部分.取得资金主要将做为再融资及营运资本.

借款方上次涉足融资市场是在2010年1月,当时为一项相当于12亿台币的三年期贷款案,其中包括A部分的4.80亿台币定期贷款、B部分的5.70亿台币贷款、C部分的1.50亿台币商业票据保证.

该项贷款的B部分被分拆为B1的2.64亿台币循环信用贷款、B2的900万美元担保信用状.定期贷款及循环贷款部分支付的利率为较邮局一年期定存利率加码80基点.担保信用状的部分支付90基点的保证金.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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