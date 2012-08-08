〔路透基点〕兆丰商银获授权安排友信国际12亿台币融资案--RLPC

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港8月8日电---汤森路透旗下基点报导援引银行界消息人士称,兆丰国际商银已获得授权安排友信国际相当于12亿台币(4,000万美元)的三年期融资案.
下周将有一场至苏州厂区实地参访的行程.
本项贷款料将包含一个美元贷款部分.取得资金主要将做为再融资及营运资本.
借款方上次涉足融资市场是在2010年1月,当时为一项相当于12亿台币的三年期贷款案,其中包括A部分的4.80亿台币定期贷款、B部分的5.70亿台币贷款、C部分的1.50亿台币商业票据保证.
该项贷款的B部分被分拆为B1的2.64亿台币循环信用贷款、B2的900万美元担保信用状.定期贷款及循环贷款部分支付的利率为较邮局一年期定存利率加码80基点.担保信用状的部分支付90基点的保证金.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI