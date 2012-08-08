版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 13:15 BJT

〔标题新闻〕澳洲8月领先就业指数回升,打破连七个月下滑局面,暗示就业可能恢复成长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8J81JM]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐