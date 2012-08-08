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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 13:46 BJT

〔欧股业绩〕ING第二季净利减少且不如预期,资产出售计画仍在进行

路透阿姆斯特丹8月8日电---荷兰银行暨保险商荷兰国际集团(ING)ING.AS周三公布的第二季财报不如预期,部分是因贷款损失拨备.

该公司并称,会按计画出售其亚洲保险事业,且正准备将欧洲保险部门挂牌上市.

ING净利减少22.3%至11.71亿欧元(14.5亿美元).银行部门的基础税前获利减少13.1%至9.95亿欧元,保险事业则锐减51.5%至2.29亿欧元.

路透调查的分析师预测该公司净利13.4亿欧元,银行及保险部门的基础税前获利分别为10.16亿欧元及5亿欧元.(完)

--编译 戴素萍;审校 石冠兰/艾茂林

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