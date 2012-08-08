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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:追捧收益的操作支撑澳元

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* 美元/澳元下跌0.10%至1.0542;澳元/日圆跌0.27%至82.75;新西兰元兑日圆跌0.48%至63.76.

* 澳洲央行会议后有一些获利了结,关注将出炉的一系列中国数据

* 但跌破周一低位,下看约1.0500

* 新西兰元兑美元受挫.(完)

--编译 戴素萍;审校 沈以文

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