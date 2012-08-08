〔台湾债市〕101/5殖利率开高收低,多头押宝韩国再降息令台湾跟进

路透台北8月8日电---台湾10年公债101/5殖利率周三开高收低.盘初受昨晚美国10年公债殖利率升至一个月高位的打击,再次向1.192%季线关卡测试,惟有部分银行趁机接手,搭配出口不佳影响经济的忧虑题材,令殖利率终场反而收低.

有交易商预期,明日韩国央行要公布利率决议,由于甫公布的7月出口出现衰退,可能促使韩国央行再度降息,并令台湾央行跟进调降代收隔夜拆款利率.在此情形下,才会在国际债市未走多的环境下逆势做多台债.

"台湾出口不好是有关系,明天韩国要公布利率决议,也让多头提早布局."一证券商交易员称.

另一证券商交易员则指出,虽然台湾经济不佳让央行承受降息压力,有利于债市.不过欧洲的状况似乎逐渐改善,此或将限制债市做多的空间.台债短线应该还是不脱狭幅盘整格局,101/5殖利率料在1.16-1.19%间盘整.

台湾财政部昨日公布,7月出口金额较上年同期衰退11.6%,创今年1月以来新低,也明显劣于市场预估的衰退7.87%,亦为连续五个月出现衰退.[ID:nST0536381]韩国日前公布,7月出口较上年同期下降8.8%,进口同比降5.5%.[ID:nSB1699122]

美国公债价格周二回落,推动指标公债收益率升至一个月高位,投资者因冀望全球决策者将采取行动扶助解决欧债危机,转而青睐风险较高资产.指标10年期公债US10YT=RR价格回落18/32,收益率攀升至1.627%,稍早触及7月2日以来最高,且高于周一尾盘的1.56%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -0.75 0.9155 0.9155-0.9290 13.0

10 101/5 A01105=TWO -1.05 1.1700 1.1695-1.1920 154.0

20 101/7 A01107=TWO -0.35 1.5915 1.5912-1.5950 4.0

除预期韩国持续降息刺激景气外,20年券101/7在标售后持续走强,也是令101/5守稳季线的助力.

"20年券看不到卖压."一证券商交易员说.

惟一主力证券商交易员认为,虽然20年券标售表现不错,但接下来还有30年券将要标售,在寿险等不急于在次级市场买进长券的状况下,101/7殖利率续跌空间不大.

台湾央行将在21日标售30年券101/8,金额300亿.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1700

5 101/6 A01106=TWO 0.9155

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)