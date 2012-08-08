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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 14:34 BJT

修正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元在高位附近盘整,刺激举措希望提供支撑

(更正标头为"澳新"汇市,非"澳洲"汇市)

路透惠灵顿/悉尼8月8日电---澳元和新西兰元周三难有进展,但守在近期高点附近,因市场持续期望欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储,FED)很快将推出进一步的刺激举措.

澳元/美元AUD=D4跌至1.0545美元,周二本地市场尾盘报1.0576.在近期大涨后遭遇少量获利了结卖盘.强劲支撑位为本周低点1.0527,阻力位则为3月中触及的高位1.0637.

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