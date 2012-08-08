〔表格〕台股外资及陆资买超51.43亿台币,连续第四日买超

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北8月8日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超51.43亿台币,为连续第四个交易日买超,上交易日为买超75.73亿;三大法人今日合计则买超62.11亿台币,上交易日修正后为买超79.23亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
8/8 +51.43 +3.34 +7.34 +62.11
8/7 +75.73 +3.45r +0.05r +79.23r
8/6 +122.42 +14.35r +14.95r +151.72r
8/3 +6.32 -25.05r +4.79r -13.94r
8/1 -8.01 +15.17r +9.60r +16.76r
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本月累计 +247.89 +11.26 +36.72 +295.87
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
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