〔路透基点〕十家银行预定周五就台湾光磊科技等值20亿台币融资签约

路透香港8月8日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,十家银行周五将就台湾光磊科技的等值20亿台币(6,700万美元)五年期融资进行签约.

原始发起的委托主办行、额度分配行和管理行台湾合作金库承贷6亿台币.兆丰商银和台北富邦商银各承贷3亿台币,并且共同担任委托主办行和额度分配行.

参与联贷者包括台湾农业金库、彰化银行、第一银行、华南银行,三银行个别承贷1.50亿台币.玉山银行承贷1亿台币,新光银行和台新银行各承贷5,000万台币.

贷款分为A部分7亿台币定期贷款和B部分13亿台币循环信用贷款,可以台币、美元和日圆提取.A部分由工厂做为担保.

台币利率为较次级市场商业本票利率加码70个基点,美元部分为较美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90个基点,日圆部分则较日圆Libor加码120个基点.台币部分税前利率下限为1.5%,美元的基本利率则为台北美元拆借利率减去30个基点,前提是该利率较Libor高出30个基点以上.

以三种价码邀请银行参贷.承贷等值4亿台币,担任委托主办行,取得20个基点的费用.承贷2-3.99亿台币以及承贷1-1.99亿台币的银行则分别获得12个基点和7个基点的费用.

若贷款A部分动用不到八成或B部分动用不到六成,则有20个基点的承诺费.

A部分贷款有两年宽限期,其后分为七个半年等额偿还,平均年限为3.5年.B部分额度从第42个月开始分成四个半年递减,前三个半年分别递减10%,第四个半年递减70%.

筹得的资金将用做营运资本,以及为2008年2月取得的等值20亿台币五年期贷款进行再融资.

2008年的贷款分为10亿台币定期贷款的A部分,和10台币或等值美元循环信用贷款的B部分.A部分包含所有费用的价码为67.81个基点,利率为较次级市场商业本票利率加码65个基点,平均年限为4.265年.B部分,台币包含所有费用的价码约为67.55个基点,利率为较次级市场商业本票利率加码65个基点,美金包含所有费用的价码为72.55个基点,利率为美元Libor加码70个基点.(完)