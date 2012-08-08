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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 15:54 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元小跌,关注英国央行通胀报告

路透伦敦8月8日电---英镑周三小跌,如果英国央行在今日稍后公布的季度通胀报告中暗示未来会有额外货币宽松政策,英镑可能会进一步承压.

英国央行料将调降2012年及之后的经济成长和通胀预估,交易员则将密切检视英国央行总裁金恩的谈话是否更加倾向宽松.

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