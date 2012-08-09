〔台湾货币市场〕8月9日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北8月9日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期732亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆8,941.5亿台币:
08/10 2,858.00亿
08/11 784.00亿
08/12 2,614.00亿
08/13 604.50亿
08/14 307.00亿
08/15 4,470.00亿
08/16 1,132.90亿
08/17 2,686.50亿
08/18 729.00亿
08/19 2,609.50亿
08/20 335.00亿
08/21 140.00亿
08/22 2,903.50亿
08/23 661.50亿
08/24 2,713.00亿
08/25 818.00亿
08/26 2,521.00亿
08/27 132.00亿
08/28 60.00亿
08/29 3,137.00亿
08/30 790.00亿
08/31 3,568.10亿
09/01 60.00亿
09/02 1,957.50亿
09/03 349.50亿
--公债还本付息84.125亿台币:
08/11 89甲11期12息 15.3750亿
08/12 99甲7期2息 14.0000亿
08/13 98甲5期3息 12.7500亿
08/14 97甲5期4息 15.7500亿
08/16 91甲7期10息 15.0000亿
08/22 100甲8期1息 11.2500亿
--国库券到期200亿台币:
08/28 财100-9 200亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--8/10: 101/7期20年期公债发行,金额为300亿台币.
--8/14: 财101-5期364天期国库券发行,金额为200亿台币,8月13日标售.
--8/24: 101/8期30年期公债发行,金额为300亿台币,8月21日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]
台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]
台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。