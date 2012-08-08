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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 16:51 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在央行季度通胀报告出炉前逼近行权价1.5600

0840GMT

* 英镑探向1.5600的期权行权价,市场等候英国央行公布季度通胀报告

* 该报告将在0930GMT时公布,之后英国央行总裁金恩召开记者会

* 英国央行料将调降2012和2013年英国国内生产总值(GDP)和消费者物价指数(CPI)预估

* 支撑位在1.5574(日内低位)、1.5564(周二低位)及1.5547(周一低位). (完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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