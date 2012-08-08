〔两岸经贸〕台湾海基会称ECFA后续协议纳入下次江陈会议题

路透台北8月8日电---台湾谈判机构--海基会周三称,今日两岸进行的八次"江陈会"预备性磋商除已确认投保协议文本外,也对下次江陈会议题交换意见,其中两岸经济协议(ECFA)后续的议题最为紧急.

海基会与大陆谈判机构--海协会于今日下午进行江陈会前的最后一次预备性磋商,会后海基会副董事长高孔廉对媒体做上述表示.

目前ECFA后续协议包括服务贸易、争端解决及货品贸易等三个协议.由于货品贸易的谈判困难度较高,因此服务贸易及争端解决可望优先纳入下次江陈会签署.

由于台湾银行、证券及保险业赴大陆投资及参股细节目前正纳入两岸服务贸易谈判中,且台湾官员此前称希望今年底前完成服务业贸易谈判,对于下次江陈会签署时点是否就在年底或明年初,高孔廉未正面回应,仅说"我们力争完成一个,签署一个,但没有时间表."

稍早高孔廉在会前致辞指出,远在欧洲发生的债务危机,在很短的时间内,就从财务面影响到实体经济面,使两岸出口欧洲产品锐减.他指两岸当务之急应尽速完成两岸经济协议(ECFA)后续谈判等,打通两岸经济的任、督二脉,让两岸经贸大环境能更便利、更有效率,共抗全球不景气.

大陆海协会副会长郑立中则表示,目前ECFA后续的服务贸易及货品贸易谈判都已展开,希望能加速协商进程.

此外,高孔廉也表示,明日将签署的投保协议中,将明定由大陆商务部及台湾经济部成立三个平台,针对个案处理等协助的过程进一步确定执行细节.

此前台湾陆委会表示,投资保障和促进协议将溯及既往,且一体适用所有产业.不论在协议签署前或签署后,只要投资纠纷争端尚未解决,就能透过新的机制解决.该协议的范围也扩大至经第三地至对岸的间接投资.[ID:nST0535735]

两岸于今、明两日在台北举行第八次"江陈会",预计于明日(9日)签署两项协议,分别为"两岸投资保障和促进协议"及"两岸海关合作协议".(完)