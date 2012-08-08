〔台湾汇市〕台币/美元小幅收贬,中、韩重要数据决策公布前夕转趋观望

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北8月8日电---台币兑美元周三小贬3.2分,主要因中国将公布最新经济数据及韩国央行利率会议前夕,市场观望气氛转浓,投资人倾向先获利了结.
汇银人士指出,今天外资还是偏向买美元汇出,且油商现身买汇支付油款.惟出口商也在29.950元上方抛汇,令台币以小贬作收.此外,交易人士认为,台币汇价处于相对高档,追价意愿薄弱,市场多等待明天揭晓的中国及韩国最新数据决策,并关注欧债进一步的消息指引方向.
"最近外资股利汇出资金还是待消化,"一位大型公股银行交易人士说.交易员预估明天台币主要交易区间仍将在29.900-30.000元.
本周四、五仍有南亚(1303.TW)、矽品(2325.TW) 及台达电(2308.TW)将陆续发放现金股利.欲浏览台湾大型企业现金股利发放日程请点选[ID:nST0536439].
不过也有汇银人士表示,外资股利汇出已经反应差不多,目前看来汇出力道没有很强.
台湾股市.TWII周三收涨0.33%至7,319.80点;今天外资及陆资在台股买超51.43亿台币,为连续第四个交易日买超,上交易日为买超75.73亿.[ID:nST0537313]
多数亚洲新兴货币周三小跌,投资人了结获利,抵销了欧美央行利多憧憬的支撑力量.[ID:nST0537341]
中国国家统计局周四公布7月通胀和工业增长等经济数据.路透综合29家机构预测中值结果显示,中国7月宏观经济显露更多企稳迹象,工业和投资同比增幅稳中有升,消费持续稳健.而居民消费价格同比涨幅(CPI)进一步回落至2%下方,为政策调控提供更多腾挪空间.[ID:nSB1706216]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
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元太外汇经纪公司 29.960 29.920 29.930-29.970 29.930 2.54 3.04
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PNDF
美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.040/-0.030
美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.210/-0.190
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--记者 詹静宜; 审校 黄凯
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