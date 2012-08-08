〔两岸金融〕中国招商银行称来台参股银行5%实在没吸引力--行长

路透台北8月8日电---以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)行长马蔚华周三表示,来台湾参股银行5%,实在没吸引力.

他在一场两岸论坛后受访时指出,来台参股起码要有点影响力,最好是超过51%,掌有控股权,不过现阶段不可能,"那参股20%总是比5%好."

台湾金管会6月初已正式核准中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)设立台北分行,成为首批获准在台湾承做新台币业务的陆资银行;并业已核准中国招商银行及中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)来台设立办事处.

至于台湾办事处升格分行事宜,马蔚华则表示,根据金管会规定须在OECD(经济合作暨发展组织)会员国营运的相关规范,招商银行要到明年才会符合规定.

根据ECFA(两岸经济架构协议)及早收清单的相关规定,大陆的银行经许可在台湾设立代表处且满一年,即可申请在台湾设立分行.而台湾银行业在大陆代表处满一年也可申请分行或独资银行.分行满一年且有获利,即可对大陆台资企业办理人民币业务.[ID:nST0338902](完)