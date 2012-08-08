〔两岸金融〕中国招商银行称来台参股银行5%实在没吸引力--行长

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北8月8日电---以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)行长马蔚华周三表示,来台湾参股银行5%,实在没吸引力.
他在一场两岸论坛后受访时指出,来台参股起码要有点影响力,最好是超过51%,掌有控股权,不过现阶段不可能,"那参股20%总是比5%好."
台湾金管会6月初已正式核准中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)设立台北分行,成为首批获准在台湾承做新台币业务的陆资银行;并业已核准中国招商银行及中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)来台设立办事处.
至于台湾办事处升格分行事宜,马蔚华则表示,根据金管会规定须在OECD(经济合作暨发展组织)会员国营运的相关规范,招商银行要到明年才会符合规定.
根据ECFA(两岸经济架构协议)及早收清单的相关规定,大陆的银行经许可在台湾设立代表处且满一年,即可申请在台湾设立分行.而台湾银行业在大陆代表处满一年也可申请分行或独资银行.分行满一年且有获利,即可对大陆台资企业办理人民币业务.[ID:nST0338902](完)
--记者 詹静宜; 审校 张喜良
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI