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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 18:37 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至八周低点,受库存上扬的预期影响

路透新加坡8月8日电---马来西亚棕榈油价格周三跌至近八周低点,受食用油库存7月回升的预期影响.

路透调查预估显示,7月库存可能攀升至2月以来最高水准,中止连续四个月下滑趋势,因出口放缓且生产增加.

马来西亚棕榈油局(MPOB)将在周五公布官方库存和产出数据.

"交易商感到不安,而基金已建立大规模谷物多头部位,"马来西亚一本地大宗商品经纪商的交易员称."产出增加且需求低迷,基本面看起来不好."

指标10月棕榈油期货FCPOc3收低1.5%,至每吨2,864马币(林吉特).价格稍早触及每吨2,854马币,为6月15日以来最低.

总成交量为28,933口,高于25,000口的正常水准.(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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