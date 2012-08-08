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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 07:31 BJT

****澳新经济指标预测--8月9日-8月16日****

路透8月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月6日当周--------------------------------

8月8-13日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 7月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.3%

8月9日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.0 减少2.7

全职就业人数(万人) -- 减少3.35

就业参与率 65.3% 65.2%

失业率 5.3% 5.2%

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +4.5% +5.3%

8月10日(五)

0130 澳洲央行货币政策声明

----------------------------------8月13日当周--------------------------------

8月12日(日)

2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +1.4%

8月13日(一)

2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.65% -1.50%

(较上年同期) +4.2% +4.4%

8月14日(二)

0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 7月 -- 负3

企业状况指数 -- 负1

0130 澳洲汽车销售 7月 -- -0.6%

8月15日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- +3.7%

0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.9%

(较上年同期) -- +3.6%

8月16日(四)

0130 澳洲平均周薪 截至5月的季度 -- +1.1%

2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +0.3%

产出物价 -- -0.1%

(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

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