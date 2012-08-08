澳新经济指标预测--8月9日-8月16日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透8月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月8-13日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 7月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.3%
8月9日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.0 减少2.7
全职就业人数(万人) -- 减少3.35
就业参与率 65.3% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +4.5% +5.3%
8月10日(五)
0130 澳洲央行货币政策声明
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月12日(日)
2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +1.4%
8月13日(一)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.65% -1.50%
(较上年同期) +4.2% +4.4%
8月14日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 7月 -- 负3
企业状况指数 -- 负1
0130 澳洲汽车销售 7月 -- -0.6%
8月15日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- +3.7%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.6%
8月16日(四)
0130 澳洲平均周薪 截至5月的季度 -- +1.1%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +0.3%
产出物价 -- -0.1%
(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI