《台湾报摘》--工商时报8月9日

* 头版头条:

--金管会两岸相关金融开放政策已规画就绪,就等行政院批准.金管会副主委吴当杰昨日表示,金管会已拟定具两岸特色金融业务,及以台湾为主的国人理财平台两大套案,共包括银行、保险、资本市场及外汇等10大开放措施.

* 其他:

--两岸观光交流圆桌会议昨日召开,会中释放两利多.8月28日起,新增济南、西安、福州及深圳等四个城市居民来台自由行;并扩大开放海西地区金马澎小三通自由行,从九个城市增为20个城市,以扩大两岸观光动能.

--鸿海(2317.TW)昨日发行三年期无担保普通公司债80亿台币,票面利率仅1.18%,创下鸿海历来同天期发债利率新低,且有别于过去的公开竞标,这次是由投资方主动请券商洽发行人发行,是国内首见.

--纽约人寿总部高层8月来台,和台新金(2887.TW)讨论并购事宜.对此,国际纽约人寿总经理林顺才昨日仅表示,高层确实有来台,但每年定期的"业务审视",对于并购相关消息则一概不予置评.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.