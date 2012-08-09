《台湾报摘》--工商时报8月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--金管会两岸相关金融开放政策已规画就绪,就等行政院批准.金管会副主委吴当杰昨日表示,金管会已拟定具两岸特色金融业务,及以台湾为主的国人理财平台两大套案,共包括银行、保险、资本市场及外汇等10大开放措施.
* 其他:
--两岸观光交流圆桌会议昨日召开,会中释放两利多.8月28日起,新增济南、西安、福州及深圳等四个城市居民来台自由行;并扩大开放海西地区金马澎小三通自由行,从九个城市增为20个城市,以扩大两岸观光动能.
--鸿海(2317.TW)昨日发行三年期无担保普通公司债80亿台币,票面利率仅1.18%,创下鸿海历来同天期发债利率新低,且有别于过去的公开竞标,这次是由投资方主动请券商洽发行人发行,是国内首见.
--纽约人寿总部高层8月来台,和台新金(2887.TW)讨论并购事宜.对此,国际纽约人寿总经理林顺才昨日仅表示,高层确实有来台,但每年定期的"业务审视",对于并购相关消息则一概不予置评.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。