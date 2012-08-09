〔EIA库存周报〕上周美国原油库存降幅远大于预期,油品库存亦下滑

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
08/03/12 较上周 较上年 08/03/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 364.3 -5.4 15.7 369.9 -3.7 20.1
馏分油 124.9 2.4 -25.2 123.5 -0.7 -28.0
汽油 207.7 0.4 -3.6 206.1 -1.8 -7.5
取暖油 26.8 1.0 -11.7 26.7 0.9 -12.0
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
煤油型航空燃料 40.6 0.4 -4.3 40.3 -0.4 -4.1
原油日加工量 15.5 -0.1 0.7 15.6 0.0 0.0
炼厂产能利用率(%)92.2 -0.5 4.6 92.6 0.4 2.6
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.9 0.1 -0.4
路透纽约8月8日电---周三公布的联邦政府数据显示,上周美国原油库存降幅大于预期,尽管进口增加.
美国能源资料协会(EIA)称,8月3日止当周不计入战略石油储备的国内原油库存减少370万桶.路透调查中分析师预估的降幅要小得多,为减少30万桶.
EIA的数据显示,炼厂产能利用率上升0.4个百分点至92.6%;原油日进口量增22.1万桶.
原油库存下降主要是因在Enbridge输送至芝加哥地区的日产31.8万桶Canadian Line 14油管关闭后,中西部库存减少近290万桶.进口至中西部的原油当周每日减少6.5万桶,在此同时,来自加拿大的日供应则下降15.8万桶.
美国石油协会(API)周二则称,上周原油库存减少540万桶.
EIA数据还显示,汽油库存下滑180万桶;分析师原预估为减少110万桶.东岸库存减少最多,降110万桶.
而包括柴油和取暖油的馏分油库存减少72.4万桶,预估为增加60万桶.减少最多的为美湾沿岸,下降近140万桶.
美国原油期货合约交割地--库欣的库存减少80万桶.
EIA数据公布后,美国原油期货起初涨逾1美元,但稍后回吐涨幅,9月期货终场结算价报93.35美元,当日下跌0.32美元.
"基本上这些数据给油市涨势添加柴火,不过从技术面来说,市场正开始进入超买领域."(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉