《台湾报摘》--经济日报8月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--第8次江陈会今日登场,海基会董事长江丙坤透露,下一次海基会与海协会的会谈,可能签署两岸经济协议(ECFA)后续协议中服务贸易协议,同为ECFA后续协议中的争端解决协议,也有望列入规划签署的协议之中.
* 其他:
--明年基本工资调幅今日对决,在国内经济成长率出现保1.0%危机、消费者物价又上扬的两大因素对垒下,劳资双方似乎各退一步,预期月薪调涨空间可能有限,原本时薪调到115台币目标有讨论空间,可望降低冲击.
--消息来源指出,台新金(2887.TW)董事会今日将讨论收购国际纽约人寿案,交易价格仅1亿余台币,创保险史上次低纪录,仅高于2009年的保诚人寿象征性1元出售案.
--为提升金融产业竞争力,银行公会呈报金管会建议由公股银行带头整并,并将此案提报到行政院拚经济方案加以推动,财政部内部也研拟先由公股金控旗下子公司间先整并推动.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。