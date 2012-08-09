《台湾报摘》--经济日报8月9日

* 头版头条:

--第8次江陈会今日登场,海基会董事长江丙坤透露,下一次海基会与海协会的会谈,可能签署两岸经济协议(ECFA)后续协议中服务贸易协议,同为ECFA后续协议中的争端解决协议,也有望列入规划签署的协议之中.

* 其他:

--明年基本工资调幅今日对决,在国内经济成长率出现保1.0%危机、消费者物价又上扬的两大因素对垒下,劳资双方似乎各退一步,预期月薪调涨空间可能有限,原本时薪调到115台币目标有讨论空间,可望降低冲击.

--消息来源指出,台新金(2887.TW)董事会今日将讨论收购国际纽约人寿案,交易价格仅1亿余台币,创保险史上次低纪录,仅高于2009年的保诚人寿象征性1元出售案.

--为提升金融产业竞争力,银行公会呈报金管会建议由公股银行带头整并,并将此案提报到行政院拚经济方案加以推动,财政部内部也研拟先由公股金控旗下子公司间先整并推动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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