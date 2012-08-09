《新兴市场重要经济事件预告》--8月9日-8月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月9日(四)

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

首尔--韩国央行宣布利率决定(0100).

雅加达--印尼央行宣布利率决议(0500).

孟买--印度央行举行央行理事会议(0430).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议.

利马--秘鲁央行宣布利率决议(2300).

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

巴西圣保罗--巴西央行总裁Alexandre Tombini在由巴西资本及金融市场协会组织的活动中发表演讲(1530).

8月10日(五)

马尼拉--菲律宾央行就通胀报告举行记者会.

波哥大--哥伦比亚央行公布7月货币政策会议记录.

布拉格--捷克央行公布8月2日会议记录(0700).

巴黎--国际能源署(IEA)公布8月石油市场报告.

华盛顿--大西洋理事会与彼得森国际经济研究所高级研究员Arvind Subramanian和大西洋理事会南亚中心主任那瓦兹(Shuja Nawaz)就"印度经济:不寻常的历史与不确定的未来"主题召开研讨会.

8月11日(六)

孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加由Centrum Capital Ltd组织的企业债务重组研讨会.

孟买--印度央行副总裁H.R. Khan主持主题为"激活债市"的小组讨论(1100).

8月13日(一)

暂无重要经济事件.

8月14日(二)

暂无重要经济事件.

8月15日(三)

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.

8月16日(四)

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

圣地亚哥--智利央行举行议息会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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