《新兴市场重要经济事件预告》--8月9日-8月16日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月9日(四)
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
首尔--韩国央行宣布利率决定(0100).
雅加达--印尼央行宣布利率决议(0500).
孟买--印度央行举行央行理事会议(0430).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议.
利马--秘鲁央行宣布利率决议(2300).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
巴西圣保罗--巴西央行总裁Alexandre Tombini在由巴西资本及金融市场协会组织的活动中发表演讲(1530).
8月10日(五)
马尼拉--菲律宾央行就通胀报告举行记者会.
波哥大--哥伦比亚央行公布7月货币政策会议记录.
布拉格--捷克央行公布8月2日会议记录(0700).
巴黎--国际能源署(IEA)公布8月石油市场报告.
华盛顿--大西洋理事会与彼得森国际经济研究所高级研究员Arvind Subramanian和大西洋理事会南亚中心主任那瓦兹(Shuja Nawaz)就"印度经济:不寻常的历史与不确定的未来"主题召开研讨会.
8月11日(六)
孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加由Centrum Capital Ltd组织的企业债务重组研讨会.
孟买--印度央行副总裁H.R. Khan主持主题为"激活债市"的小组讨论(1100).
8月13日(一)
暂无重要经济事件.
8月14日(二)
暂无重要经济事件.
8月15日(三)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
8月16日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
圣地亚哥--智利央行举行议息会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。