〔台湾货币市场〕短率平稳,短期流动性无虞将注意外银资金消长

* 流动性充足令短率持稳

* 台股大涨需观察外银资金水位

记者 李盈蒨

路透台北8月9日电--台湾银行间短期利率周四平稳,现金股利于场上流窜,流动性不虞匮乏,拆借与短票调度均顺利.另外,台股今日大涨且外资大幅买超,将观察外银资金水位消长变化.

公股银行人士指出,央行将长天期存单发行维持在偏低比率,而且每个月存单到期存单量大,约占发行余额六成左右,短期流动性相当充足,央行不会急于祭出调降利率等其他货币工具,藉每日例行隔拆代收和存单收受便能进行小幅调控.

"市场钱还是满多,要丢出去不太容易."一位外商银行交易人士称.

此外,韩国央行公布维持利率不变,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率则持平于0.388%.

资金调度人士表示,韩国央行利率不变未脱预期,值得注意的是,台股今日大涨且成交量突破千亿台币大关,台币亦受外资汇入带动而走强,然目前正值现金股利发放高峰,部份外资有汇出需求,外银资金水位一进一出消长仍有待观察.

今日有南亚(1303.TW)和矽品(2325.TW)合计发放208.61亿台币的现金股利,明日台达电(2308.TW)也将发放股利.欲浏览更多台湾上市柜公司现金股利发放日期请见[ID:nST0536439]

台湾股市.TWII周四收盘大涨1.56%,至7,433.70点;外资及陆资在台股扩大买超197.70亿台币,为连续第五个交易日买超,上交易日为买超51.43亿.[ID:nST0537663]

本地时间15:50银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.390%,上日收在0.389%;区间则落在0.295-0.53%,上日收报0.295-0.60%.

一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.63%,上日报0.388-0.64%.

**短票利率持平**

短票方面,票券商指出,发票持续清淡,以拆款及民间客户资金即能满足用钱需求,与银行间承作交易不多.至于大型行库则表示,因目前利率水准不具吸引力,对于买票的资金配置不会太过积极,更不会刻意拉低利率交易.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.82%,与特定大型公股行库则成交甚少,大致同于上日.

央行今日存单到期金额732亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为2,858亿.

下周央行存单到期共1兆2,598.9亿台币,依序为周一 4,002.50亿、周二307亿、周三4,470亿、周四1,132.9亿及周五2,686.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为533亿台币;累计超额准备为907亿台币,加计前期1%的超额准备为2,349亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率持平,韩国央行未持续降息,让押注台湾央行跟进重启调降代收隔拆利率的预期落空,RP利率仍在既有区间不变,市场资金尚称宽裕.

一证券商调度人士指出,央行近期没有什么新的调控,让短率维持在平稳状态.整体而言,银行体系资金较为充裕,对公债附买回的需求增加,但对利率的要求也坚持.

韩国央行周四一如预期维持利率不变,以评估上个月意外降息的效果,但投资人继续押注央行很快就会再次降息以支撑经济.[ID:nSB1715432]

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,与上日相同.

交易商表示,周五有300亿台币的20年公债101/7交割.(完)