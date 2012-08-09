〔两岸经贸〕大陆海协会称两岸稍后可就医药卫生、地震等商谈合作

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北8月9日电---中国大陆谈判机构--海协会周四称,在今日两岸签署两项协议后,除包括服务贸易协议在内的ECFA(两岸经济协议)后续协商将加速谈判外,下一步双方可就医药卫生、地震及科技等议题展开合作商谈.
海协会会长陈云林今日在正式江陈会谈前致辞表示,今日两岸可望签署的投资保障及海关合作协议,将为ECFA的相关后续协商打下坚实基础.
台湾谈判机构--海基会董事长江丙坤也在致辞中指出,包括服务贸易、争端解决及货品贸易的谈判等将是当务之急.
两会将于今日午后签署投保及海关协议,将令四年来两岸签署的协议达到18项.(完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。