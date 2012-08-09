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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 10:25 BJT

〔台湾个股〕经济部退回鸿海投资日本夏普申请案,称不具投资效益

路透台北8月9日电---台湾经济部投审会周四表示,已退回全球最大消费电子产品代工商--鸿海(2317.TW)对日本夏普(6753.T)的投资申请,因不具有投资效益,并要求鸿海补充更多细节.

投审会副执行秘书张铭斌透过电话对路透表示上述说法.

鸿海稍早已表示,正与夏普讨论增加投资比重或调降投资价格,且双方将发出共同声明.[ID:nST0536781]

鸿海与夏普3月间决定,夏普将向鸿海发行8.08亿美元的股票,以持有夏普约11%的股权,并成为其最大的股东.只不过,夏普股价自今年3月间高位--每股619日圆接连重挫至今日收盘仅有183日圆,股价重挫七成.

鸿海上周五发布声明指出,已经与夏普达成共识,由于夏普股价剧烈波动,夏普同意鸿海无需依今年3月27日认股协议履行认股义务.[ID:nST0535979]夏普周一作出回应,坚称仍预期鸿海将以原始条件履约.

本地时间10:17,鸿海股价大涨3.09%,报90台币.

--记者 詹颖颐; 撰写 董永年; 审校 曾祥进

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