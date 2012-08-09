〔台湾个股〕经济部退回鸿海投资日本夏普申请案,称不具投资效益

国际油市：俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平
2月天然气产量为585.3亿立方米，或每日20.9亿立方米；1月为661.1亿立方米。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透台北8月9日电---台湾经济部投审会周四表示,已退回全球最大消费电子产品代工商--鸿海(2317.TW)对日本夏普(6753.T)的投资申请,因不具有投资效益,并要求鸿海补充更多细节.
投审会副执行秘书张铭斌透过电话对路透表示上述说法.
鸿海稍早已表示,正与夏普讨论增加投资比重或调降投资价格,且双方将发出共同声明.[ID:nST0536781]
鸿海与夏普3月间决定,夏普将向鸿海发行8.08亿美元的股票,以持有夏普约11%的股权,并成为其最大的股东.只不过,夏普股价自今年3月间高位--每股619日圆接连重挫至今日收盘仅有183日圆,股价重挫七成.
鸿海上周五发布声明指出,已经与夏普达成共识,由于夏普股价剧烈波动,夏普同意鸿海无需依今年3月27日认股协议履行认股义务.[ID:nST0535979]夏普周一作出回应,坚称仍预期鸿海将以原始条件履约.
本地时间10:17,鸿海股价大涨3.09%,报90台币.
--记者 詹颖颐; 撰写 董永年; 审校 曾祥进
2月天然气产量为585.3亿立方米，或每日20.9亿立方米；1月为661.1亿立方米。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透东京3月2日 - 日本公债价格周四大多下跌，受美国公债下滑和日本股市上扬影响，但10年期日债标售获得强劲需求，为市场提供了支撑。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.065%，10年期日本公债期货 午后涨0.03点至150.50，早盘收盘报150.38。 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率 触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 那些预期也提振美元兑日圆，从而帮助日本股市日经指数 升至14个月高点，损及固定收益资产的吸引力。 日本财务省发售2.4万亿日圆的10年期公债，票息0.1%，约49.6521%以最低价100.13得标。 此次标债投标倍数为3.74，高于上次的3.62，暗示需求较强劲。 超长天期债券表现落后，因担心日本央行在购债操作中可能削减超长券种的购买。
0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)