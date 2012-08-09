〔加拿大经济〕央行总裁称房市开始降温,应利用流入资金发展经济

标题新闻：日本首相称不会限制防卫预算在GDP的1%以下，新年度支出将增至纪录高位5.1万亿日圆
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路透渥太华8月8日电---加拿大央行总裁卡尼周三表示火热的加拿大房市正开始降温,但称包括央行在内的警醒的决策制定者们已做好准备,将在必要时采取进一步行动.
景气大好的房地产市场和家庭债务激增的相关问题,已成为加拿大经济最大的国内风险,也令央行费神.加拿大央行将利率维持在最低水准,使借款者踊跃.
"我认为加拿大房市正开始出现调整."卡尼周三在伦敦接受加拿大电视网(CTV)采访时称.
但他表示,联邦政府、央行和银行监管机构正密切关注形势.
"如需采取进一步措施,包括央行在内,我们将会采取行动."
卡尼将这点改善归因于他本人和财长费海提一再对银行和借款人提出告诫.卡尼曾表明希望升息,但未说何时行动;而费海提6月时也自2008年以来第四度收紧抵押贷款规定以抑制借贷.
卡尼仍预计未来几季家庭债务相对于收入的比率将劲一步上扬,但称已有些进展.
上周五加元兑美元自5月以来首次升穿平价.卡尼暗示加元的强势部分反映出强劲的经济基本面,但外资将资金停泊在免于全球金融动荡的相对安全国家,也是个中原因.
他说,加拿大应该利用流入的资金投入发展经济,而非兴建更多房屋.(完)
--编译 张若琪; 审校 高琦
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