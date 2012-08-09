《汇市简讯》美元/加元技术面朝费波纳奇支撑位形成楔形图型

《汇市简讯》欧元/英镑走势正面，若收高于0.8575则后市将看涨

0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)