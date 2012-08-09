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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 10:53 BJT

《汇市简讯》美元/加元技术面朝费波纳奇支撑位形成楔形图型

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* 已在0.995触及76.4%费波纳奇目标

* 朝支撑位形成楔形图型,构成偏多格局

* 下方趋势线遭突破,引发断头卖压

* MACD呈现偏多背离

* 预计将展开一波滚动向上

* 技术图表:(link.reuters.com/gar89s).(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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