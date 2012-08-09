《汇市简讯》美元/加元技术面朝费波纳奇支撑位形成楔形图型

《汇市简讯》欧元/英镑走势正面，若收高于0.8575则后市将看涨
0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
0219GMT
* 已在0.995触及76.4%费波纳奇目标
* 朝支撑位形成楔形图型,构成偏多格局
* 下方趋势线遭突破,引发断头卖压
* MACD呈现偏多背离
* 预计将展开一波滚动向上
* 技术图表:(link.reuters.com/gar89s).(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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