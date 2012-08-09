〔台湾债市〕RP利率持平,韩国未降息令台湾央行缺下调短率动能

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北8月9日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平,韩国央行未持续降息,让押注台湾央行跟进重启调降代收隔拆利率的预期落空,RP利率仍在既有区间不变,市场资金尚称宽裕.
一证券商调度人士指出,央行近期没有什么新的调控,让短率维持在平稳状态.整体而言,银行体系资金较为充裕,对公债附买回的需求增加,但对利率的要求也坚持.
韩国央行周四一如预期维持利率不变,以评估上个月意外降息的效果,但投资人继续押注央行很快就会再次降息以支撑经济.[ID:nSB1715432]
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,与上日相同.
交易商表示,周五有300亿台币的20年公债101/7交割.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。