〔台湾债市〕RP利率持平,韩国未降息令台湾央行缺下调短率动能

路透台北8月9日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平,韩国央行未持续降息,让押注台湾央行跟进重启调降代收隔拆利率的预期落空,RP利率仍在既有区间不变,市场资金尚称宽裕.

一证券商调度人士指出,央行近期没有什么新的调控,让短率维持在平稳状态.整体而言,银行体系资金较为充裕,对公债附买回的需求增加,但对利率的要求也坚持.

韩国央行周四一如预期维持利率不变,以评估上个月意外降息的效果,但投资人继续押注央行很快就会再次降息以支撑经济.[ID:nSB1715432]

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,与上日相同.

交易商表示,周五有300亿台币的20年公债101/7交割.(完)