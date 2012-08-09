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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 11:04 BJT

〔澳新汇市〕澳元获得就业数据提振走高,新西兰元反向下跌

路透惠灵顿/悉尼8月9日电---澳元周四上涨,此前强劲的就业报告促使投资人降低降息的预期,与新西兰疲软就业数据压抑汇价走势大异其趣.

澳元/美元AUD=D4升至日高1.0603美元,但无法突破强力反压1.0604,这是周二触及的四个月高点.最新报1.0590,较早盘上涨近0.005美元.

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