〔日本股市〕日经指数早盘小升,中国数据令市场仍看好政策行动

路透东京8月9日电---日本股市日经指数周四早盘小幅上涨,此前中国公布好坏参半的数据,令市场仍冀望会有政策行动来处理经济放缓的问题.

相机大厂尼康(Nikon)(7731.T)一度大跌11.8%至六个月低位,此前该公司意外调降其全年获利预估,称因日圆升值侵蚀出口营收.

日本央行亦未公布新的货币宽松举措,并维持经济展望不变,指称日本的经济正开始温和复苏.

日经指数.N225小升0.4%至8,918.94点,站上75日移动均线切入位8,798.68,但未能攻上200日均线切入位8,956.20.

东证股价指数.TOPX升0.2%至747.32点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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