〔全球经济〕小型开放经济体因主要国家央行宽松政策而受冲击--RBNZ

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透惠灵顿8月9日电---新西兰央行(RBNZ)总裁博拉尔德周四表示,新西兰和澳洲均躲过了全球金融危机最严重的冲击,但小型开放经济体正在承受其他国家央行宽松货币政策带来的代价.
"非常规政策会带来不寻常的副作用,"即将退任的博拉尔德在周四稍晚将于澳洲发表的演说中称.
他表示,该行正在观察大型经济体量化宽松政策的溢出效应,该政策对小型开放经济体的资本流动和汇率压力产生影响.
"对新西兰这样的国家来说,持续面临汇率压力会造成问题,"博拉尔德说.
新西兰元兑美元贸易加权汇率自6月初以来已上涨逾6%,将贸易加权指数=NZD推至73.04,高于央行的预期.
本月稍早公布的劳动数据显示,6月当季失业率升至6.8%,为两年高点,前一季为6.7%.(完)
--编译 王冠中;审校 石冠兰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。