〔全球经济〕小型开放经济体因主要国家央行宽松政策而受冲击--RBNZ

路透惠灵顿8月9日电---新西兰央行(RBNZ)总裁博拉尔德周四表示,新西兰和澳洲均躲过了全球金融危机最严重的冲击,但小型开放经济体正在承受其他国家央行宽松货币政策带来的代价.

"非常规政策会带来不寻常的副作用,"即将退任的博拉尔德在周四稍晚将于澳洲发表的演说中称.

他表示,该行正在观察大型经济体量化宽松政策的溢出效应,该政策对小型开放经济体的资本流动和汇率压力产生影响.

"对新西兰这样的国家来说,持续面临汇率压力会造成问题,"博拉尔德说.

新西兰元兑美元贸易加权汇率自6月初以来已上涨逾6%,将贸易加权指数=NZD推至73.04,高于央行的预期.

本月稍早公布的劳动数据显示,6月当季失业率升至6.8%,为两年高点,前一季为6.7%.(完)