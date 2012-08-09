(重发)〔新闻稿〕台湾与中国大陆签署两岸投资保障协议全文

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路透台北8月9日电---台湾与中国大陆周四下午正式签署"两岸投资保障和促进协议",建立双向投资纠纷的正式解决管道.

以下为投保协议全文:

海峡两岸投资保障和促进协议

(本协议尚待完成相关程序后生效)

为保障海峡两岸投资人权益，促进相互投资，创造公平投资环境，增进两岸经济繁荣，依据「海峡两岸经济合作架构协议」第五条规定，财团法人海峡交流基金会与海峡两岸关系协会经平等协商，达成协议如下：

第一条 定义

本协议内：

一、 「投资」指一方投资人依照另一方的规定，在该另一方所投入的具有投资特性的各种资产，包括但不限于：

（一）动产、不动产及其他财产权利；

（二）企业的股份或出资额及其他形式的参股；

（三）金钱请求权或其他具有经济价值的履行请求权；

（四）智慧财产权、企业名称及商号、商誉；

（五）统包、工程建造、管理、生产、收益分配及其他类似契约权利；

（六）经营特许权，包括培育、耕作的特许权利，以及探勘、开采、提炼或开发自然资源的特许权利；

（七）各种担保债券、信用债券、贷款及其他形式的债。

投资特性指资本或其他资源的投入、对收益或利润的期待和对风险的承担。作为投资的资产发生任何符合投资所在地相关规定的形式上变化，不影响其作为投资的特性。

二、「投资人」指在另一方从事投资的一方自然人或一方企业：

（一）一方自然人指持有一方身分证明文件的自然人；

（二）一方企业指根据一方规定在该方设立的实体，包括公司、信托、商行、合伙或其他组织；

（三）根据第三方规定设立，但由本款第一目或第二目的投资人所有或控制的任何实体，亦属一方企业。

三、「收益」指投资所产生的收入，包括利润、股息、利息、资本利得、权利金和其他合法收入。

四、「措施」指包括任何影响投资人或投资的规定、政策或其他行政行为。

五、「两岸投资争端解决机构」指本协议生效后，经双方确认并书面通知的仲裁机构、调解中心及其他调解机构。

第二条 适用范围和例外

一、 本协议应适用于一方对另一方投资人及其投资采取或维持的措施。

二、 本协议应适用于一方投资人在另一方于本协议生效前或生效后的投资，但不适用于本协议生效前已解决的本协议第十三条第一款所指的「投资争端」。

三、 本协议适用于任一方各级主管部门及该类部门授权行使行政职权的机构所采取或维持的措施。

四、 一方可采取、维持或执行其认为必要的任何措施，以确保其重大的安全利益。

五、 一方基于非任意与非不合理歧视的原则，且对贸易或投资不构成隐性限制，可于下列情形采取或维持对投资的限制措施：

（一）为遵守与本协议不相抵触的规定所采取的必要措施；

（二）为保护人类、动物或植物的生命或健康所采取的必要措施；

（三）为保护可耗尽的自然资源所采取的必要措施。

六、 一方基于审慎理由可采取或维持与金融服务有关的措施。该等措施包括但不限于：

（一）为保护投资人、存款人、保单持有人或金融服务提供者对其负有忠实义务的人所采取的措施；

（二）为确保金融体系运作与稳定所采取的措施。

七、 本协议不适用于：

（一）公共采购；

（二）由一方提供的补贴或补助。

八、除下列情形外，本协议不适用于任一方的租税措施：

（一）如一方投资人以书面形式向另一方租税主管部门主张该另一方的租税措施涉及本协议第七条的规定，双方租税主管部门应于六个月内共同决定该措施是否构成征收。如该租税措施构成征收，则本协议应适用于该措施。

（二）如双方租税主管部门未能在六个月内一致认定该租税措施不构成征收，该一方投资人可依本协议第十三条及附件的规定寻求解决。

第三条 投资待遇

一、一方应确保给予另一方投资人及其投资公正与公平待遇，并提供充分保障与安全：

（一）「公正与公平待遇」指一方的措施应符合正当程序原则，且不得对另一方投资人拒绝公正与公平审理，或实行明显的歧视性或专断性措施。

（二）「充分保障与安全」指一方应采取合理、必要的措施，保障另一方投资人及其投资的安全。

一方违反本协议其他条款，不构成对本款的违反。

二、双方应加强投资人及相关人员在投资中的人身自由与安全保障，依各自规定的时限履行与人身自由相关的通知义务，完善既有通报机制。

三、一方对另一方投资人就其投资的营运、管理、维持、享有、使用、出售或其他处置所给予的待遇，不得低于在相似情形下给予该一方投资人及其投资的待遇。

四、一方对另一方投资人就其投资的设立、扩大、营运、管理、维持、享有、使用、出售或其他处置所给予的待遇，不得低于在相似情形下给予任何第三方投资人及其投资的待遇。

五、本条第三款及第四款不适用于一方现有的不符措施及其修改，但一方应逐步减少或消除该等不符措施，且对该等不符措施的任何修改或变更，不得增加对另一方投资人及其投资的限制。

六、另一方投资人不得援引本条第四款的规定，要求适用本协议以外的争端解决程序。

第四条 透明度

一、一方应依其规定及时公布或用其他方式使公众知悉普遍适用的或针对另一方与投资有关的规定、措施、程序等。

二、应另一方请求，一方应依其规定，就已公布并影响另一方投资人的规定、措施、程序的变化提供讯息。

第五条 逐步减少投资限制

一、双方同意，本着互利互惠的原则接受并保障相互投资。

二、双方同意，逐步减少或消除对相互投资的限制，创造公平的投资环境，努力促进相互投资。

第六条 投资便利化

一、双方同意逐步简化投资申请文件和审核程序。

二、双方同意相互提供投资便利，包括：

（一）一方对另一方投资人取得投资讯息、相关营运证照，以及人员进出和经营管理等提供便利；

（二）一方对另一方及其投资人举办说明会、研讨会及其他有利于投资的活动提供便利。

第七条 征收

一、除符合下列所有条件外，一方不得对另一方投资人在该一方的投资或收益采取征收（包括直接征收和间接征收）：

（一）基于公共目的；

（二）依照一方规定及正当程序；

（三）非歧视性且非任意的；

（四）依据本条第四款给予补偿。

二、间接征收指效果等同于直接征收的措施。确定一项或一系列措施是否构成间接征收应以事实为依据逐案评估，并应考虑以下因素：

（一）该措施对投资的经济影响，但仅对投资的经济价值有负面影响，不足以推断构成间接征收；

（二）该措施在范围或适用上对另一方投资人及其投资的歧视程度；

（三）该措施对另一方投资人明显、合理的投资期待的干预程度；