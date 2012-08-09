〔企业并购〕台湾台新金称将以1亿台币并购纽约人寿台湾子公司

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北8月9日电---台湾小型金控公司--台新金(2887.TW)周四称,将以1亿台币并购纽约人寿台湾子公司.
该并购价格创下外商寿险在台子公司出售的第二低价,仅高于台湾中国人寿(2823.TW)以象征性的台币1元收购英商保诚人寿台湾子公司.
台新金控今日召开董事会通过以1亿台币并购纽约人寿台湾子公司,明天将召开正式记者会及签约仪式.
受欧美大型金融企业因陷入债务风暴急需资本,且台湾的低利差让寿险业难以大幅获利等影响,外商保险公司亟思卖股求现.除纽约人寿外,英杰华人寿(Aviva)(AV.L)也有意退出与第一金(2892.TW)合资的人寿公司,保德信金融(PRU.N)旗下保德信人寿台湾子公司也传出有意引退.[ID:nST0432708]
台新金控今天收涨0.89%,报11.35台币,跑输台股大盘加权指数.TWII的大涨1.56%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。