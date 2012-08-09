〔企业并购〕台湾台新金称将以1亿台币并购纽约人寿台湾子公司

路透台北8月9日电---台湾小型金控公司--台新金(2887.TW)周四称,将以1亿台币并购纽约人寿台湾子公司.

该并购价格创下外商寿险在台子公司出售的第二低价,仅高于台湾中国人寿(2823.TW)以象征性的台币1元收购英商保诚人寿台湾子公司.

台新金控今日召开董事会通过以1亿台币并购纽约人寿台湾子公司,明天将召开正式记者会及签约仪式.

受欧美大型金融企业因陷入债务风暴急需资本,且台湾的低利差让寿险业难以大幅获利等影响,外商保险公司亟思卖股求现.除纽约人寿外,英杰华人寿(Aviva)(AV.L)也有意退出与第一金(2892.TW)合资的人寿公司,保德信金融(PRU.N)旗下保德信人寿台湾子公司也传出有意引退.[ID:nST0432708]

台新金控今天收涨0.89%,报11.35台币,跑输台股大盘加权指数.TWII的大涨1.56%.(完)