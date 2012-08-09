〔欧股业绩〕瑞士再保险第二季获利优于预期,因投资回报良好

路透苏黎士8月9日电----全球第二大再保险公司瑞士再保险SRENH.VX第二季财报优于预期,因投资回报良好且没有重大天灾理赔,这为未来打下乐观基调.该公司称保单价格调涨.

瑞士再保险第二季净利8,300万美元,路透调查预估为亏损1.19亿美元.

该公司表示,7月保单续保期间价格和保费量双双成长.

"在7月又一轮成功续保后,下半年我们将持续专注于执行我们的策略,并在已发展和高成长市场攫取成长机会,"瑞士再保险执行长Michel Lies表示.

德国对手且是全球最大的再保险公司慕尼黑再保(MUVGn.DE)本周也有乐观消息,该公司在调高保费及更佳的核保拉抬获利后,预期能够超越2012年净利目标.(完)