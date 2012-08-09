〔欧股业绩〕瑞士再保险第二季获利优于预期,因投资回报良好

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透苏黎士8月9日电----全球第二大再保险公司瑞士再保险SRENH.VX第二季财报优于预期,因投资回报良好且没有重大天灾理赔,这为未来打下乐观基调.该公司称保单价格调涨.
瑞士再保险第二季净利8,300万美元,路透调查预估为亏损1.19亿美元.
该公司表示,7月保单续保期间价格和保费量双双成长.
"在7月又一轮成功续保后,下半年我们将持续专注于执行我们的策略,并在已发展和高成长市场攫取成长机会,"瑞士再保险执行长Michel Lies表示.
德国对手且是全球最大的再保险公司慕尼黑再保(MUVGn.DE)本周也有乐观消息,该公司在调高保费及更佳的核保拉抬获利后,预期能够超越2012年净利目标.(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。