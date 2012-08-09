〔欧股业绩〕德国商业银行第二季净利逊于预期,下半年获利料下滑

路透法兰克福8月9日电---德国第二大银行--德国商业银行(Commerzbank)(CBKG.DE)称预计其下半年净利将较上半年下滑,因市场环境恶化,促该行宣布进行战略检讨.

"我们仍预期2012年下半年宏观经济和市场环境无法趋稳.因此营业利润料继续承压."德国商业银行财务长Stephan Engels并称,17亿欧元(21.0亿美元)的贷款损失准备的目标看来有流于乐观之虞.

"在这种背景下,我们预计下半年净利将低于上半年."Engels称.

德国商业银行称将在11月8日提出一份新的战略,其中将侧重零售银行的重新定位,以及处分有毒和非战略资产.

该行表示,已经超越其强化资本基础的目标.

该行第二季集团净利下滑至2.75亿欧元,低于分析师预估的3.88亿欧元.(完)