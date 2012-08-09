〔欧股业绩〕雀巢上半年业绩优于预估,维持全年财测不变

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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* 上半年内生成长率为6.6%,路透调查为6.3%
* 上半年营收441亿瑞郎,调查预估为435亿
路透苏黎世8月9日电---全球最大食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX周四确认财测展望,并公布上半年度内生成长幅度达6.6%,高于预期,受助于新兴市场强劲需求及价格扬升.
雀巢表示,仍预期今年基本营收将成长5-6%,尽管商业环境持续艰困,特别是发达市场.
该公司指出,"我们正在采取的行动及举措,加上下半年投入成本压力料将趋缓,让我们可以重申全年财测不变."
雀巢上半年净利成长8.9%至51亿瑞郎(52.5亿美元),营收为441亿瑞郎,年增7.5%,其中有3.7个百分点的基本营收成长幅度源自价格上涨.
路透调查分析师平均预估该公司上半年净利为49亿瑞郎,营收为438亿瑞郎,内生成长率为6.3%.(完)
--编译 张明钧;审校 石冠兰/王兴亚
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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