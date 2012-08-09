〔路透调查〕韩国央行料于9月恢复降息,之后按兵不动至年底

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透首尔8月9日电---韩国央行周四会议后进行的路透调查显示,韩国央行可能在下个月进行三个月内第二度降息,随后在今年剩余的时间内均维持利率不变.
20位受访分析师全数预期,韩国央行在今年剩余时间内将至少再调降基本利率(base rate)KROCRT=ECI一次,其中16人预期该次降息会是在9月13日的下次政策会议上.
有两名分析师预计会再降息两次.
在韩国央行7月会议意外降息后进行的类似调查显示,18名受访分析师中有12人预期今年底前会再降息一次.
韩国央行周四宣布维持基本利率在3.00%不变,该决议是由全体委员一致通过.(完)
--编译 王冠中;审校 石冠兰/蔡美珍
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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