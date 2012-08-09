〔台湾债市〕101/5殖利率收高至季线关卡,因风险投资需求升高

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北8月9日电---台湾10年公债101/5殖利率周四收高.受韩国未能连续降息、台股大涨以及美国10年期公债殖利率于亚洲交易时段,徘徊在两个月高位等利空打击.令101/5殖利率收在季线关卡附近,短线恐有正式突破的可能.
台股今日的强劲走势,也令债市交易商侧目.一证券商主管表示,大盘加权股价指数.TWII自2月以来首度站回年线,扭转了近半年的偏空走势.若股市续涨,可能吸引更多避险资金撤出债市,令殖利率面临进一步上弹压力.
"股市看来不像是跌深反弹,债市压力变大."他说.
另一证券商交易主管则指出,韩国央行未再降息,短期内市场对台湾央行降息的预期大为减低,再加上国际债市也转为弱势,多头将缺乏发挥空间.明日将观察101/5殖利率能否守稳1.192%,若遭突破,季线支撑关卡将变成压力,区间将上移至1.19-1.21%.
韩国央行周四一如预期维持利率不变,以评估上个月意外降息的效果,但投资人继续押注央行很快就会再次降息以支撑经济.[ID:nSB1715432]
台湾股市周四扩大涨幅收高1.56%,加权股价指数上涨113.9点至7,433.70点,开盘上扬0.3%.
美国10年期公债殖利率周四在两个月高位处徘徊,此前240亿美元的10年期公债标售需求平平,此外欧元区企稳的部分迹象使投资者继续转投风险较高资产.10年期公债价格US10YT=RR下跌3/32,收益率报1.6881%,为6月13日以来最高.此轮升势始于收益率自7月25日所及1.4%下方纪录低位反弹之际.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/6 A01106=TWO +0.90 0.9245 0.9150-0.9250 34.5
10 101/5 A01105=TWO +2.17 1.1917 1.1747-1.1918 198.5
20 101/7 A01107=TWO +1.00 1.6015 1.5999-1.6015 2.0
股市逐渐由空翻多,再加上国际债市的弱势,除表示市场对欧洲局势的担忧程度减低外,也对9月欧洲与美国央行再推出新一轮宽松措施心存期待.
"市场是有提前反应这样的预期."一证券商交易主管说.
今日20年券101/7发行前交易殖利率也弹破了1.597%得标利率水准.惟交易员指出,交易量偏低,卖压并不大.
一票券商交易员则预期,由于近期债市换手量不大,在市场人气退潮下,殖利率变动空间料也有限,101/5殖利率可能会在季线附近整理.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1917
5 101/6 A01106=TWO 0.9245
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。