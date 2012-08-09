〔台湾债市〕101/5殖利率收高至季线关卡,因风险投资需求升高

路透台北8月9日电---台湾10年公债101/5殖利率周四收高.受韩国未能连续降息、台股大涨以及美国10年期公债殖利率于亚洲交易时段,徘徊在两个月高位等利空打击.令101/5殖利率收在季线关卡附近,短线恐有正式突破的可能.

台股今日的强劲走势,也令债市交易商侧目.一证券商主管表示,大盘加权股价指数.TWII自2月以来首度站回年线,扭转了近半年的偏空走势.若股市续涨,可能吸引更多避险资金撤出债市,令殖利率面临进一步上弹压力.

"股市看来不像是跌深反弹,债市压力变大."他说.

另一证券商交易主管则指出,韩国央行未再降息,短期内市场对台湾央行降息的预期大为减低,再加上国际债市也转为弱势,多头将缺乏发挥空间.明日将观察101/5殖利率能否守稳1.192%,若遭突破,季线支撑关卡将变成压力,区间将上移至1.19-1.21%.

韩国央行周四一如预期维持利率不变,以评估上个月意外降息的效果,但投资人继续押注央行很快就会再次降息以支撑经济.[ID:nSB1715432]

台湾股市周四扩大涨幅收高1.56%,加权股价指数上涨113.9点至7,433.70点,开盘上扬0.3%.

美国10年期公债殖利率周四在两个月高位处徘徊,此前240亿美元的10年期公债标售需求平平,此外欧元区企稳的部分迹象使投资者继续转投风险较高资产.10年期公债价格US10YT=RR下跌3/32,收益率报1.6881%,为6月13日以来最高.此轮升势始于收益率自7月25日所及1.4%下方纪录低位反弹之际.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO +0.90 0.9245 0.9150-0.9250 34.5

10 101/5 A01105=TWO +2.17 1.1917 1.1747-1.1918 198.5

20 101/7 A01107=TWO +1.00 1.6015 1.5999-1.6015 2.0

股市逐渐由空翻多,再加上国际债市的弱势,除表示市场对欧洲局势的担忧程度减低外,也对9月欧洲与美国央行再推出新一轮宽松措施心存期待.

"市场是有提前反应这样的预期."一证券商交易主管说.

今日20年券101/7发行前交易殖利率也弹破了1.597%得标利率水准.惟交易员指出,交易量偏低,卖压并不大.

一票券商交易员则预期,由于近期债市换手量不大,在市场人气退潮下,殖利率变动空间料也有限,101/5殖利率可能会在季线附近整理.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1917

5 101/6 A01106=TWO 0.9245

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)