〔台湾债市〕101/5殖利率收低,因台股续航力不足及中长线买盘进场

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北8月10日电---台湾10年公债101/5殖利率周五收低,主要因今天台股加权指数在平盘附近游走,欠缺续涨力道,加上中长线买盘进场,令主流公债殖利率全面走跌.交易员预估下周101/5殖利率处区间整理格局.
交易商表示,由于市场资金仍偏多,中长线资金适逢殖利率高档涌进,促使主流公债殖利率回档整理,惟因目前欠缺欧债进一步消息面引导,料下周101/5殖利率在1.16-1.191%间区间整理.
"最近少了欧债新消息指引,不确定因素仍多,台债短线先以盘待变."一外商银行交易员说.
另一外银交易员则指出,央行降息预期降温,台债殖利率就没有理由往下走,所以近期中性偏空看待台债.
在昨日大涨113点后,台股加权指数.TWII周五尾盘由黑翻红,小涨0.1%作收,报7,441.12点.
交易员指出,近期台股相对强势,对于台债追价意愿降低,只要台股加权指数未持续往上喷出,对台债的冲击就会降低.
今日有300亿台币公债交割,由资金充裕的银行及寿险业拿下多数筹码,因此券商资金缺口不大,整体市况持稳且调度顺利.[ID:nST0537907]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/6 A01106=TWO -2.03 0.9042 0.9035-0.9225 22.0
10 101/5 A01105=TWO -1.46 1.1771 1.1719-1.1890 318.5
20 101/7 A01107=TWO -1.00 1.5915 1.5915-1.5950 1.5
美国公债价格周四下滑,但收盘脱离日低,此前财政部标售了30年期公债,为本周公债标售划上句号.美国财政部标售160亿美元30年期公债,得标利率为2.825%,认购倍数为2.41,低于7月标售时的2.70.[US/NCN]
"美国10年期主流债殖利率尚处于相对高档,看来1.70%的关卡难突破."一证券商交易员主管说.
他认为,除非美债殖利率区间有所改变,否则台债101/5殖利率仍会在1.17%的压力区至季线的1.191%附近区间震荡.
证券交易员也表示,美债仍欠缺明确方向,仍处于交易盘的区间盘整,预期10年公债101/5殖利率暂时难脱区间整理格局.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1771
5 101/6 A01106=TWO 0.9042
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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