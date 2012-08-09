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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 14:24 BJT

〔韩国股市〕收升1.96%创三个月高位,外资买超量为13个月来最大

路透首尔8月9日电---韩国股市周四收盘飙升至三个月高位,因看好欧洲央行会有对抗财政危机的果断行动;同时中国的通胀数据为进一步刺激经济举措敞开大门.

收盘后的最新数据显示,外资买超韩股1.55兆(万亿)韩元(13.7亿美元),为13个月来单日最大.

综合股价指数.KS11上涨1.96%至1,940.59点,站上备受关注的120日移动均线水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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