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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 14:54 BJT

《汇市简讯》美元/日圆弹升,但仍呈区间波动

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* 美元/日圆亚洲盘在78.29-57的窄幅区间内波动,朝上缘偏移,但料维持区间波动走势

* 从78.70-80和78.80-85的双重顶部前往上一路挂有卖单

* 大规模停止单挂在78.85上方,更多停止单在79.00上方

* 在78.00前一路往下有日本投资人的强劲买盘

* 停止单在77.90下方和77.50-60,但77水准存在较高的干预风险.(完)

--编译 王冠中;审校 白云

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