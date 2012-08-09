〔表格〕台股外资及陆资扩大买超197.7亿台币,连续第五日买超

路透台北8月9日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股扩大买超197.70亿台币,为连续第五个交易日买超,上交易日为买超51.43亿;三大法人今日合计则买超221.44亿台币,上交易日修正后为买超60.16亿.