(重发)〔新兴汇市〕亚币受中国刺激政策憧憬支撑,韩元因央行利率决定上扬

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以补上遗失段落)
路透新加坡8月9日电---新兴亚洲货币周四多数走升,因中国通胀和产出放缓点燃更多刺激政策出台的憧憬.同时韩元微涨,因央行维持利率不变,并且外资对韩股需求热络.
台币TWD=TP受到金融资本流入的支撑,马币(林吉特)升破3.1000的心理阻力位.
中国国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,为2010年1月以来最低,6月时上涨2.2%.7月生产者物价指数(PPI)较去年同期下跌2.9%.两项指数均扶助亚洲股市升至三个月高位.
2012年7月工业增加值按年成长率放缓至逾三年来最慢,且低于市场预期.此外,零售销售和固定资产投资扩张数据也不及预期.
"数据引发投资者寄望中国将出台一些货币宽松政策,这支撑了市场人气.我认为(新兴)亚洲货币受到温和支撑."东方汇理银行驻香港资深策略师Frances Cheung表示.他预计北京政府将下调银行存款准备金率.
尽管如此,Cheung表示,新兴亚洲货币可能不会得到这类预期的强力提振,因韩国和日本央行在全球经济放缓损及地区市场之际,均未采行刺激措施.
韩国央行稍早宣布维持政策不变,但投资人持续反映该央行很快会再次降息以提振国内经济.[KR-CEN-CMN]
日本央行亦维持货币政策不变,但下修对出口和产出的预估,因企业受到全球成长放缓的冲击,此举暗示,若前景的风险升高,日央行准备好扩大刺激措施.[ID:nSB1716592]
以下为亚洲货币兑美元0728GMT时报价:
亚洲 当日 今年以来 2011年
0728GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
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日圆 JPY= 78.46 78.46 +0.00 -1.96 76.92
坡元 SGD= 1.2436 1.2455 +0.15 +4.29 1.2969
台币 TWD=TP 29.899 29.987 +0.29 +1.31 30.290
韩元 KRW= 1125.54 1128.30 +0.25 +2.33 1151.80
泰铢 THB= 31.46 31.50 +0.13 +0.29 31.55
菲律宾披索 PHP= 41.76 41.77 +0.02 +4.98 43.84
印尼卢比 IDR= 9470.00 9463.00 -0.07 -4.33 9060.00
印度卢比 INR=IN 55.15 55.42 +0.50 -3.74 53.08
马币 MYR= 3.0990 3.1040 +0.16 +2.24 3.1685
人民币 CNY=CFXS 6.3523 6.3615 +0.14 -0.92 6.2940
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(完)
--编译 许娜/洪曦/王冠中;审校 艾茂林/戴素萍/隋芬
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人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。