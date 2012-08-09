(重发)〔新兴汇市〕亚币受中国刺激政策憧憬支撑,韩元因央行利率决定上扬

(重发以补上遗失段落)

路透新加坡8月9日电---新兴亚洲货币周四多数走升,因中国通胀和产出放缓点燃更多刺激政策出台的憧憬.同时韩元微涨,因央行维持利率不变,并且外资对韩股需求热络.

台币TWD=TP受到金融资本流入的支撑,马币(林吉特)升破3.1000的心理阻力位.

中国国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,为2010年1月以来最低,6月时上涨2.2%.7月生产者物价指数(PPI)较去年同期下跌2.9%.两项指数均扶助亚洲股市升至三个月高位.

2012年7月工业增加值按年成长率放缓至逾三年来最慢,且低于市场预期.此外,零售销售和固定资产投资扩张数据也不及预期.

"数据引发投资者寄望中国将出台一些货币宽松政策,这支撑了市场人气.我认为(新兴)亚洲货币受到温和支撑."东方汇理银行驻香港资深策略师Frances Cheung表示.他预计北京政府将下调银行存款准备金率.

尽管如此,Cheung表示,新兴亚洲货币可能不会得到这类预期的强力提振,因韩国和日本央行在全球经济放缓损及地区市场之际,均未采行刺激措施.

韩国央行稍早宣布维持政策不变,但投资人持续反映该央行很快会再次降息以提振国内经济.[KR-CEN-CMN]

日本央行亦维持货币政策不变,但下修对出口和产出的预估,因企业受到全球成长放缓的冲击,此举暗示,若前景的风险升高,日央行准备好扩大刺激措施.[ID:nSB1716592]

以下为亚洲货币兑美元0728GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0728GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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日圆 JPY= 78.46 78.46 +0.00 -1.96 76.92

坡元 SGD= 1.2436 1.2455 +0.15 +4.29 1.2969

台币 TWD=TP 29.899 29.987 +0.29 +1.31 30.290

韩元 KRW= 1125.54 1128.30 +0.25 +2.33 1151.80

泰铢 THB= 31.46 31.50 +0.13 +0.29 31.55

菲律宾披索 PHP= 41.76 41.77 +0.02 +4.98 43.84

印尼卢比 IDR= 9470.00 9463.00 -0.07 -4.33 9060.00

印度卢比 INR=IN 55.15 55.42 +0.50 -3.74 53.08

马币 MYR= 3.0990 3.1040 +0.16 +2.24 3.1685

人民币 CNY=CFXS 6.3523 6.3615 +0.14 -0.92 6.2940

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(完)

--编译 许娜/洪曦/王冠中;审校 艾茂林/戴素萍/隋芬

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