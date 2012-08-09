〔台湾央行〕共发行774亿台币存单,发行余额增加42亿

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透台北8月9日电---台湾央行周四公布,今日共发行774亿台币存单,相较存单到期金额732亿,存单发行余额增加42亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 643.0
91天期 0.93 108.0
182天期 1.05 23.0
央行上日共发行2,283.9亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,275.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为533亿台币;累计超额准备为907亿台币,加计前期1%的超额准备为2,349亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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