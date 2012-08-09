《汇市简讯》澳元/美元选择权相关卖盘陈列于1.0650前方

0804GMT * 市场传言在1.0650之前有期权障碍相关卖盘 * 1.0615、1.0625(3月20日高点)及1.0637(3月19日高点)为阻力水准 * 澳州就业数据优于预期,带动澳元在亚洲盘中升至1.0615美元 * 在冒险意愿降温时,下档目标位在1.0580.标准普尔500指数期约目前上涨1点 * 今日有行权价1.0550的期权到期.亚洲盘初低点为1.0553(澳洲就业数据公布前)(完) --编译 张明钧;审校 白云 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=