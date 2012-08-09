〔两岸经贸〕服务贸易列下波谈判优先签署项目,大陆将推政策促投资

* 服务贸易列为优先签署协议

* 投保协议顺利签署,大陆将推促进投资政策

* 地震及空气品质监测亦列合作项目

路透台北8月9日电---两岸谈判机构周四共同宣布,在八次江陈会顺利签署投保及海关合作两协议.而双方也同意将服务贸易协议列为后续会谈优先签署议题.此举意味着今年底前两岸或有机会相互大幅开放彼此的服务业市场,朝贸易自由化更进一步.

尽管在此次会谈后的记者会中,负责谈判的台湾海基会与海协会均不愿对服务业贸易协议签署点出时程,但此前台湾政府官员已对外指争取在今年底前完成服务业贸易协商.但双方指由于该协议正处于协商阶段,不愿透露细节.

经济部投审会执行秘书范良栋仅愿指出,届时服务贸易将会有具体的开放条件清单.而海基会副董事长高孔廉则说,此次会谈双方也对此交换意见认为,服务贸易的市场开放应"一步到位",才有意义.

"既然要开的话,那个行业就要一步到位的开放,这样才有意义."高孔廉说.

熟悉两岸谈判进程的官员指出,ECFA(两岸经济合作架构协议)的服务业里金融业将是很重要的项目,此外文创产业像游戏公司、电子商务、个体业务希望可以普遍至中国各地,而非限定在特定省份中,以大量接触消费市场,都是台湾的目标.台湾希望在中国市场台商企业能享有比外资更早的开放.

**投保签署陆方推政策促投资**

此外,海协会副会长郑立中也在会后记者会中指出,投保协议签署是投资保护与促进并重,在协议签署后,不但让大陆企业赴台投资更具信心,陆方也正整理相关规定,促进台商到大陆投资.

"对如何着手(促进台商到大陆投资),我们已准备若干政策措施."郑立中说.

今日两岸签署的投保协议重点包括将经由第三地间接投资的企业纳入适用范围,只要台商或陆商对第三地公司拥有控制权,都属适用对象.

而在纠纷的调解上,投资人对投资人(P-P)的纠纷一般并不列入国际间投保协议范围,但因两岸间的经贸纠纷有65%均属于P-P,因此此次协议也纳入,协议生效后投资人可选择台湾或大陆的仲裁机构为协调单位,过去则仅限于大陆仲裁机构.

不过在由纠纷衍生的人身安全议题上,尽管协议中签署了有限制人身自由事项时,需于24小时内通知家属,但在大陆涉及国家安全及恐怖活动而有妨碍侦察疑虑时,仍属例外案例不需通知.

今日签署的另一协议--"两岸海关合作协议",将简化两岸货物通关程序,有利业者降低营运成本,并杜绝两岸非法货物走私.

除了经贸议题外,在会谈中双方也同意针对"两岸空气品质监测合作"及"两岸地震监测合作"议题积极推动.至于海基与海协两会互设办事处议题,双方也同意各自进行规划、评估与研究,并在适当时机展开意见交流.

台湾加权股价指数.TWII周四大幅收涨1.56%,报7,433.7点.(完)