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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 16:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌至日低,在1.2330下方挂有停止单

0831GMT * 欧元/美元下跌,因在1.2450/1.2500期权障碍下方一再受阻 * 在1.2330下方有下档停止单;1.2400上方一路向上都有卖单 * 今日有更多行权价1.2400的期权到期,可能令交投限于窄幅区间 * 在1.2320/15(10日移动均线及30日均线)有少量下档支撑.(完) --编译 戴素萍;审校 张明钧 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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