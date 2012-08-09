更正:〔台湾汇市〕台币/美元创逾一个月来收盘高位,受台股大涨等因素激励

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(标题及首段中,应为创逾一个月来高位,非低位)
路透台北8月9日电---台币兑美元周四收升4.7分,创逾一个月来收盘高位,主因台股今天价量齐扬、外资连续第五个交易日买超,加上非美货币走势持坚,令台币下午盘中一度升破29.900元关卡,惟央行尾盘例行性调节,令台币终场升幅缩小.
汇银人士指出,今天台湾汇市主要有四大因素影响行情,包括台股挟千亿量能上涨逾百点、韩国央行宣布维持利率不变、澳洲就业数据也表现佳,以及中国最新公布数据显示经济尚未落底,市场预期中国将加大宽松政策力道,令非美货币走坚.
因此外资在午盘过后抛售美元,令台币盘中突破29.900元关卡,然在央行尾盘温和调节下仅收小升.台币兑美元前波高位是7月6日的29.922元.
"下午外商丢美元丢成一团,"一位大型公股银行交易人士说.交易员预估,如台股持续走扬,明天台币主要交易区间仍将在29.800-30.000元.
不过,最近交易员间看法仍显分歧,部分看好台币区间缓升,但也有些交易员认为,今天台股加权指数突破7,400点,站上年线,但目前台股已处于相对高档,再攀高的机会恐有限,且央行倾向让短线台币窄幅盘整,令台币升值空间已有限.
台湾股市.TWII周四大涨1.56%至7,341.87点;今天外资及陆资在台股扩大买超197.70亿台币,为连续第五个交易日买超,上交易日为买超51.43亿.[ID:nST0537663]
新兴亚洲货币周四多数走升,因中国通胀和产出放缓点燃更多刺激政策出台的憧憬.同时韩元微涨,因央行维持利率不变,并且外资对韩股需求热络.[ID:nST0537689]
中国国家统计局周四公布逊于预期的7月份工业增加值、固定资产投资及社会消费品零售总额数据,显示国内经济寻底过程可能仍未结束,后期或需要加大宽松政策力度.[ID:nSB1716590]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.940 29.987 29.860-29.990 29.990 7.29 7.08
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.910 29.960 29.886-29.959 29.950 2.72 2.54
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.020/-0.010
美元/台币六个月期 -0.185/-0.160 -0.190/-0.170
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--记者 詹静宜; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。